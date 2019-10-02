Матч завершен
Лилль
Лилль
Осимхен 33
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Абрахам 22
Виллиан 78
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
2 окт. 2019, 22:00 МСК
2.10.2019, 22:00 МСК
среда
Алексей Кульбаков
Алексей Кульбаков
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Андре
Бенжамин Андре
69
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
62
11
Араухо
Луис Араухо
75
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
33'
33'
90
28
Рейнилду
Рейнилду
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
29
Брадарич
Домагой Брадарич
18
Саншеш
Ренату Саншеш
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
8
Шека
Шека
9
Реми
Лоик Реми
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
78'
78'
85
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
15
Зума
Курт Зума
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
1
Кепа
Кепа
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
67
7
Канте
Н'Голо Канте
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
22'
22'
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
87
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
11
Педро
Педро
17
Ковачич
Матео Ковачич
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
18
Жиру
Оливье Жиру
23
Батшуайи
Миши Батшуайи