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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
0:2
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Зиеш 2
Промес 59
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
27 нояб. 2019, 23:00 МСК
27.11.2019, 23:00 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
21
Андре
Бенжамин Андре
77
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
72
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
82
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
28
Рейнилду
Рейнилду
90
2
Джало
Тиагу Джало
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
29
Брадарич
Домагой Брадарич
18
Саншеш
Ренату Саншеш
8
Шека
Шека
9
Реми
Лоик Реми
11
Араухо
Луис Араухо
Аякс
мин
19
Лабиад
Закария Лабиад
45
10
Тадич
Душан Тадич
90
2
Сереро
Тхулани Сереро
90
11
Промес
Квинси Промес
59'
59'
90
24
Онана
Андре Онана
90
6
ван де Бек
Донни ван де Бек
90
22
Зиеш
Хаким Зиеш
2'
2'
85
31
Тальяфико
Николас Тальяфико
90
12
Мазрауи
Нуссаир Мазрауи
46
21
Мартинес
Лисандро Мартинес
90
28
Дест
Серджино Дест
90
Запасные
1
Варела
Бруну Варела
4
Альварес
Эдсон Альварес
15
Де Йонг
Сим Де Йонг
18
Марин
Рэзван Марин
27
Ланг
Ноа Ланг
9
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар