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Отборочные матчи Евро-2020
Лихтенштейн VS Греция
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Лихтенштейн - Греция: 23 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Лихтенштейн
0:2
Лихтенштейн - Греция: 23 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Греция
Фортунис 45
Донис 80
Отборочные матчи Евро-2020, 1 тур
Отборочные матчи Евро-2020,
1 тур
23 марта 2019, 22:45 МСК
23.03.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
События
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Травмы
Прогнозы
Составы
Греция
мин
-
Фортунис
Константинос Фортунис
45'
45'
90
-
Донис
Анастасиос Донис
80'
80'
90
События
Матч окончен 0:2
80'
ГОЛ! 0:2
Анастасиос Донис
73'
Желтая карточка
Анастасиос Донис
45'
ГОЛ! 0:1
Константинос Фортунис
Прошлые матчи
08.09.2019
08 сент. 2019
вс
21:45
Греция
1 : 1
Лихтенштейн
08.09.2019
08 сент. 2019
вс
21:45
Греция
1
Лихтенштейн
1
23.03.2019
23 марта 2019
сб
22:45
Лихтенштейн
0 : 2
Греция
23.03.2019
23 марта 2019
сб
22:45
Лихтенштейн
0
Греция
2