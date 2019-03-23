Лихтенштейн - Греция: 23 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лихтенштейн
0:2

Лихтенштейн - Греция: 23 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Греция
Фортунис 45
Донис 80
Отборочные матчи Евро-2020, 1 тур

Отборочные матчи Евро-2020,

1 тур
23 марта 2019, 22:45 МСК
23.03.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
События
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Составы

Греция
мин
-
Фортунис
Константинос Фортунис
45'
45'
90
-
Донис
Анастасиос Донис
80'
80'
90

События

Матч окончен 0:2
80'
ГОЛ! 0:2
Анастасиос Донис
73'
Желтая карточка
Анастасиос Донис
45'
ГОЛ! 0:1
Константинос Фортунис

Прошлые матчи

08.09.2019 08 сент. 2019 вс 21:45
Греция
1 : 1
Лихтенштейн
08.09.2019 08 сент. 2019 вс 21:45
Греция
1
Лихтенштейн
1
23.03.2019 23 марта 2019 сб 22:45
Лихтенштейн
0 : 2
Греция
23.03.2019 23 марта 2019 сб 22:45
Лихтенштейн
0
Греция
2