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Чемпионат Европы
Лихтенштейн VS Чехия
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Лихтенштейн - Чехия: 12 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Лихтенштейн
0:2
Лихтенштейн - Чехия: 12 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Чехия
Чемпионат Европы, 4 тур
Чемпионат Европы,
4 тур
12 окт. 2010, 21:00 МСК
12.10.2010, 21:00 МСК
вторник
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Лихтенштейн
мин
-
Хаслер
Николас Хаслер
-
Брендле
Даниэль Брендле
-
Фрик
Яник Фрик
-
Фрик
Ноа Фрик
-
N. Frommelt (o.g.)
N. Frommelt (o.g.)
-
M. Buchel
M. Buchel
Чехия
мин
8
Дарида
Владимир Дарида
6
Калас
Томаш Калас
1
Вацлик
Томаш Вацлик
5
Коуфал
Владимир Коуфал
-
Ондрашек
Зденек Ондрашек
4
Брабец
Якуб Брабец
14
Янкто
Якуб Янкто
22
Матею
Алеш Матею
-
Соучек
Томаш Соучек
20
Масопуст
Лукаш Масопуст
21
Крал
Алекс Крал
Запасные
23
Мандоус
Алеш Мандоус
-
23
Коубек
Томаш Коубек
-
3
Голеш
Томаш Голеш
-
22
Новак
Филип Новак
-
15
Емелка
Вацлав Емелка
-
2
Зима
Давид Зима
-
9
Докал
Борек Докал
-
13
Копиц
Ян Копиц
-
7
Барак
Антонин Барак
-
20
Выдра
Матей Выдра
-
11
Крменчик
Михал Крменчик
-
18
Черны
Вацлав Черны
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
29.03.2011
29 марта 2011
вт
18:30
Чехия
2 : 0
Лихтенштейн
29.03.2011
29 марта 2011
вт
18:30
Чехия
2
Лихтенштейн
0
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
21:00
Лихтенштейн
0 : 2
Чехия
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
21:00
Лихтенштейн
0
Чехия
2
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