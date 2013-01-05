Матч завершен
Лидс
Лидс
1:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
5 янв. 2013, 18:00 МСК
5.01.2013, 18:00 МСК
суббота
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