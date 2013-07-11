Либертас - Сараево: 11 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Либертас
Борго Маджиоре
1:2
Первый матч 0:1

Либертас - Сараево: 11 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сараево
Сараево
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2013, 22:00 МСК
11.07.2013, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Сараево
мин
6
Лазич
Дарко Лазич
26
Сербечич
Бесим Сербечич

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

11.07.2013 11 июля 2013 чт 22:00
Либертас
1 : 2
Сараево
11.07.2013 11 июля 2013 чт 22:00
Либертас
1
Сараево
2
04.07.2013 04 июля 2013 чт 21:30
Сараево
1 : 0
Либертас
04.07.2013 04 июля 2013 чт 21:30
Сараево
1
Либертас
0

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