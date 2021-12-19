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Леванте VS Валенсия
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Леванте - Валенсия: 19 декабря 2021 смотреть онлайн
Леванте
Валенсия
-:-
Леванте - Валенсия: 19 декабря 2021 смотреть онлайн
Валенсия
Валенсия
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
19 дек. 2021, -:- МСК
19.12.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Леванте
мин
34
Карденас
Дани Карденас
3
Гарсия
Антонио Гарсия
6
Дуарте
Оскар Дуарте
4
Пьер
Робер Пьер
2
Сон
Сон
10
Барди
Энис Барди
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
12
Мальса
Микаэль Мальса
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
13
Айтор
Айтор
-
23
Коке
Коке
-
19
Клер
Карлос Клер
-
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
-
39
Монцо
Эусебио Монцо
-
16
Рочина
Рубен Рочина
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
-
27
Блеса
Алехандро Блеса
-
7
Леон
Серхио Леон
-
44
Севикян
Эдгар Севикян
-
29
Кантеро
Алехандро Кантеро
-
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
3
Латорре
Антонио Латорре
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
15
Гильямон
Уго Гильямон
2
Корреа
Тьерри Корреа
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
8
Солер
Карлос Солер
19
Рачич
Урош Рачич
20
Кан Ин
Ли Кан Ин
22
Гомес
Максимилиано Гомес
Запасные
1
Хауме
Хауме
-
4
Мангала
Эльяким Мангала
-
18
Васс
Даниэль Васс
-
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
-
24
Пиччини
Кристиано Пиччини
-
6
Ферру
Ферру
-
17
Черышев
Денис Черышев
-
10
Олива
Кристиан Олива
-
30
Муса
Юнус Муса
-
9
Гамейро
Кевин Гамейро
-
16
Санчес
Алекс Санчес
-
21
Вальехо
Ману Вальехо
-
Главный тренер
Хави Грасия
Прошлые матчи
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Леванте
1
Валенсия
0
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
22:00
Валенсия
4 : 2
Леванте
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
22:00
Валенсия
4
Леванте
2
12.06.2020
12 июня 2020
пт
23:00
Валенсия
1 : 1
Леванте
12.06.2020
12 июня 2020
пт
23:00
Валенсия
1
Леванте
1
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
20:30
Леванте
2 : 4
Валенсия
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
20:30
Леванте
2
Валенсия
4
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:45
Валенсия
3 : 1
Леванте
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:45
Валенсия
3
Леванте
1
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Валенсия
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
13:00
Леванте
2
Валенсия
2
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
22:45
Валенсия
3 : 1
Леванте
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
22:45
Валенсия
3
Леванте
1
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
14:00
Леванте
1 : 1
Валенсия
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
14:00
Леванте
1
Валенсия
1
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:00
Леванте
1
Валенсия
0
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:15
Валенсия
3 : 0
Леванте
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:15
Валенсия
3
Леванте
0
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
21:30
Валенсия
3 : 0
Леванте
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
21:30
Валенсия
3
Леванте
0
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
19:00
Леванте
2 : 1
Валенсия
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
19:00
Леванте
2
Валенсия
1
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:59
Леванте
2 : 0
Валенсия
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:59
Леванте
2
Валенсия
0
04.01.2014
04 янв. 2014
сб
22:00
Валенсия
2 : 0
Леванте
04.01.2014
04 янв. 2014
сб
22:00
Валенсия
2
Леванте
0
03.03.2013
03 марта 2013
вс
-:-
Валенсия
2 : 2
Леванте
03.03.2013
03 марта 2013
вс
-:-
Валенсия
2
Леванте
2
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
13:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
13:00
Леванте
1
Валенсия
0
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
19:00
Валенсия
1 : 1
Леванте
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
19:00
Валенсия
1
Леванте
1
26.01.2012
26 янв. 2012
чт
23:30
Леванте
0 : 3
Валенсия
26.01.2012
26 янв. 2012
чт
23:30
Леванте
0
Валенсия
3
19.01.2012
19 янв. 2012
чт
23:30
Валенсия
4 : 1
Леванте
19.01.2012
19 янв. 2012
чт
23:30
Валенсия
4
Леванте
1
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
-:-
Леванте
0 : 2
Валенсия
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
-:-
Леванте
0
Валенсия
2
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