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Леванте VS Севилья
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Леванте - Севилья: 20 апреля 2022 смотреть онлайн
Леванте
Валенсия
-:-
Леванте - Севилья: 20 апреля 2022 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
20 апр. 2022, -:- МСК
20.04.2022, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Леванте
мин
34
Карденас
Дани Карденас
3
Гарсия
Антонио Гарсия
6
Дуарте
Оскар Дуарте
4
Пьер
Робер Пьер
2
Сон
Сон
10
Барди
Энис Барди
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
12
Мальса
Микаэль Мальса
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
13
Айтор
Айтор
-
23
Коке
Коке
-
19
Клер
Карлос Клер
-
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
-
39
Монцо
Эусебио Монцо
-
16
Рочина
Рубен Рочина
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
-
27
Блеса
Алехандро Блеса
-
7
Леон
Серхио Леон
-
44
Севикян
Эдгар Севикян
-
29
Кантеро
Алехандро Кантеро
-
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Прошлые матчи
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
Леванте
0 : 1
Севилья
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
Леванте
0
Севилья
1
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
20:00
Севилья
1 : 0
Леванте
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
20:00
Севилья
1
Леванте
0
15.06.2020
15 июня 2020
пн
20:30
Леванте
1 : 1
Севилья
15.06.2020
15 июня 2020
пн
20:30
Леванте
1
Севилья
1
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:00
Севилья
3 : 1
Леванте
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:00
Севилья
3
Леванте
1
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Леванте
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Севилья
1
Леванте
0
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:00
Севилья
5 : 0
Леванте
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:00
Севилья
5
Леванте
0
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
13:00
Леванте
2 : 6
Севилья
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
13:00
Леванте
2
Севилья
6
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
22:00
Леванте
2 : 1
Севилья
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
22:00
Леванте
2
Севилья
1
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
23:00
Севилья
0 : 0
Леванте
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
23:00
Севилья
0
Леванте
0
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:00
Севилья
3 : 1
Леванте
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:00
Севилья
3
Леванте
1
11.09.2015
11 сент. 2015
пт
21:30
Леванте
1 : 1
Севилья
11.09.2015
11 сент. 2015
пт
21:30
Леванте
1
Севилья
1
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
23:00
Леванте
1 : 2
Севилья
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
23:00
Леванте
1
Севилья
2
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
14:00
Севилья
1 : 1
Леванте
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
14:00
Севилья
1
Леванте
1
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
-:-
Севилья
2 : 3
Леванте
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
-:-
Севилья
2
Леванте
3
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
22:00
Леванте
0 : 0
Севилья
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
22:00
Леванте
0
Севилья
0
31.03.2013
31 марта 2013
вс
-:-
Леванте
1 : 0
Севилья
31.03.2013
31 марта 2013
вс
-:-
Леванте
1
Севилья
0
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
23:30
Севилья
0 : 0
Леванте
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
23:30
Севилья
0
Леванте
0
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
23:30
Севилья
1 : 1
Леванте
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
23:30
Севилья
1
Леванте
1
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Леванте
1 : 0
Севилья
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Леванте
1
Севилья
0
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
Севилья
4 : 1
Леванте
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
Севилья
4
Леванте
1
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