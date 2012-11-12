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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Анхель 62
1:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 21
Мората 84
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
11 нояб. 2012, 23:30 МСК
11.11.2012, 23:30 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
86
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
86
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
55
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лелль
Кристиан Лелль
0
Родас
Эктор Родас
0
Мичел
Мичел
0
Риос
Педро Риос
0
Гарсия
Рубен Гарсия
0
Анхель
Анхель
62'
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
70
0
Роналду
Криштиану Роналду
21'
21'
46
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Озил
Месут Озил
82
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Начо
Начо
0
Кака
Кака
0
Модрич
Лука Модрич
0
Мората
Альваро Мората
84'