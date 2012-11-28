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Кубок Испании
Леванте VS Мелилья
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Леванте - Мелилья: 28 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Леванте
Валенсия
2:1
Первый матч 0:1
Леванте - Мелилья: 28 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Мелилья
Мелилья
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
28 нояб. 2012, 21:30 МСК
28.11.2012, 21:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Леванте
мин
1
Вегас
Коке Вегас
6
Дуарте
Оскар Дуарте
23
Коке
Коке
15
Поштиго
Серхио Поштиго
5
Радойя
Неманья Радойя
3
Гарсия
Антонио Гарсия
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
9
Марти
Рохер Марти
8
Эрнани
Эрнани
7
Леон
Серхио Леон
Запасные
13
Айтор
Айтор
-
19
Клер
Карлос Клер
-
14
Рубен Везо
Рубен Везо
-
4
Пьер
Робер Пьер
-
38
Гарсия
Рубен Гарсия
-
16
Рочина
Рубен Рочина
-
24
Кампанья
Хосе Кампанья
-
43
Кочорашвили
Георгий Кочорашвили
-
42
Блеса
Алехандро Блеса
-
31
Монтерде
Хоан Монтерде
-
21
Майорал
Борха Майорал
-
Запасные
14
Отегуи
Антонио Отегуи
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
21:30
Леванте
2 : 1
Мелилья
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
21:30
Леванте
2
Мелилья
1
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
20:00
Мелилья
1 : 0
Леванте
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
20:00
Мелилья
1
Леванте
0
Новости
Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»
#Дани Карденас
21 февраля, 13:39
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
#Эдгар Мендес
09 ноября 2020, 16:06
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
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Новости матча
«Атлетико» проиграл «Леванте», пропустив гол в пустые ворота с центра поля – Облак задержался на угловом
20 февраля, 22:59
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
«Я посмотрел повтор 37 раз», – президент «Леванте» против пенальти «Реала»
25 февраля 2019, 18:24