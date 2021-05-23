Леванте - Кадис: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Леванте
Валенсия
-:-

Леванте - Кадис: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Кадис
Кадис
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
19
Клер
Карлос Клер
14
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Пьер
Робер Пьер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
34
Карденас
Дани Карденас
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
3
Гарсия
Антонио Гарсия
-
2
Сон
Сон
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
12
Мальса
Микаэль Мальса
-
7
Леон
Серхио Леон
-
Кадис
мин
1
Ледесма
Херемьяс Ледесма
22
Эспино
Луис Эспино
16
Кала
Кала
3
Фали
Фали
20
Карселен
Исаак Карселен
6
Хосе Мари
Хосе Мари
2
Йонссон
Йенс Йонссон
8
Алекс
Алекс
7
Санчес
Сальви Санчес
18
Негредо
Альваро Негредо
21
Собрино
Рубен Собрино
Запасные
13
Жиль
Давид Жиль
-
19
Алкала
Педро Алкала
-
15
Акапо
Карлос Акапо
-
17
Фернандес
Аугусто Фернандес
-
24
Малбашич
Филип Малбашич
-
5
Гарридо
Хон Гарридо
-
11
Помбо
Хорхе Помбо
-
25
Искьердо
Хайро Искьердо
-
10
Переа
Альберто Переа
-
12
Шапоньич
Иван Шапоньич
-
14
Альехо
Иван Альехо
-
35
Juanjo Garrancho
Juanjo Garrancho
-

Прошлые матчи

19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Кадис
2 : 2
Леванте
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Кадис
2
Леванте
2

Новости

Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»
#Дани Карденас
21 февраля, 13:39
Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
17 ноября 2020, 18:35
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
#Эдгар Мендес
09 ноября 2020, 16:06
Игрок «Кадиса» так бурно радовался, что все подумали: это наркотики. Он психанул, сдал наркотест и показал справку
#Кадис
15 июля 2020, 13:00
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
# Новости матча
«Атлетико» проиграл «Леванте», пропустив гол в пустые ворота с центра поля – Облак задержался на угловом
20 февраля, 22:59
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
«Реал» проиграл домашний матч Примеры впервые за 399 дней. Рамос травмировался
17 октября 2020, 22:17
«Кадис» вышел в Примеру. За последние 27 сезонов он играл там всего однажды
13 июля 2020, 10:47
«Я посмотрел повтор 37 раз», – президент «Леванте» против пенальти «Реала»
25 февраля 2019, 18:24