Леванте - Барселона: 25 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:4

Леванте - Барселона: 25 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
25 нояб. 2012, 22:59 МСК
25.11.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
19
Клер
Карлос Клер
14
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Пьер
Робер Пьер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
34
Карденас
Дани Карденас
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
3
Гарсия
Антонио Гарсия
-
2
Сон
Сон
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
12
Мальса
Микаэль Мальса
-
7
Леон
Серхио Леон
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 0:4

Прошлые матчи

13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
Барселона
1 : 0
Леванте
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
Барселона
1
Леванте
0
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 23:00
Барселона
2 : 1
Леванте
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 23:00
Барселона
2
Леванте
1
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Леванте
3 : 1
Барселона
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Леванте
3
Барселона
1
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 21:45
Барселона
1 : 0
Леванте
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 21:45
Барселона
1
Леванте
0
17.01.2019 17 янв. 2019 чт 23:30
Барселона
3 : 0
Леванте
17.01.2019 17 янв. 2019 чт 23:30
Барселона
3
Леванте
0
10.01.2019 10 янв. 2019 чт 23:30
Леванте
2 : 1
Барселона
10.01.2019 10 янв. 2019 чт 23:30
Леванте
2
Барселона
1
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 22:45
Леванте
0 : 5
Барселона
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 22:45
Леванте
0
Барселона
5
13.05.2018 13 мая 2018 вс 21:45
Леванте
5 : 4
Барселона
13.05.2018 13 мая 2018 вс 21:45
Леванте
5
Барселона
4
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 18:15
Барселона
3 : 0
Леванте
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 18:15
Барселона
3
Леванте
0
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:00
Леванте
0 : 2
Барселона
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:00
Леванте
0
Барселона
2
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 21:30
Барселона
4 : 1
Леванте
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 21:30
Барселона
4
Леванте
1
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 19:00
Барселона
5 : 0
Леванте
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 19:00
Барселона
5
Леванте
0
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 22:00
Леванте
0 : 5
Барселона
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 22:00
Леванте
0
Барселона
5
30.01.2014 30 янв. 2014 чт -:-
Барселона
5 : 1
Леванте
30.01.2014 30 янв. 2014 чт -:-
Барселона
5
Леванте
1
23.01.2014 23 янв. 2014 чт -:-
Леванте
1 : 4
Барселона
23.01.2014 23 янв. 2014 чт -:-
Леванте
1
Барселона
4
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 21:00
Леванте
1 : 1
Барселона
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 21:00
Леванте
1
Барселона
1
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 20:00
Барселона
7 : 0
Леванте
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 20:00
Барселона
7
Леванте
0
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 21:00
Барселона
1 : 0
Леванте
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 21:00
Барселона
1
Леванте
0
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 22:59
Леванте
0 : 4
Барселона
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 22:59
Леванте
0
Барселона
4
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 22:59
Леванте
1 : 2
Барселона
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 22:59
Леванте
1
Барселона
2

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Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
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Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
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11 марта, 10:38
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11 марта, 00:53
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11 марта, 00:02
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Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15