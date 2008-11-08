Матч завершен
Леуэс
Леуэс
0:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Флитвуд
Флитвуд
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
8 нояб. 2008, -:- МСК
8.11.2008, -:- МСК
суббота
Составы