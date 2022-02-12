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Лестер Сити VS Вест Хэм
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Лестер Сити - Вест Хэм: 12 февраля 2022 смотреть онлайн
Лестер Сити
Лестер
-:-
Лестер Сити - Вест Хэм: 12 февраля 2022 смотреть онлайн
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
12 февр. 2022, 18:00 МСК
12.02.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес
Прошлые матчи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:05
Вест Хэм
3 : 2
Лестер Сити
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:05
Вест Хэм
3
Лестер Сити
2
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
Лестер Сити
0 : 3
Вест Хэм
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
Лестер Сити
0
Вест Хэм
3
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
Лестер Сити
4 : 1
Вест Хэм
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
Лестер Сити
4
Вест Хэм
1
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 2
Лестер Сити
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:00
Вест Хэм
2
Лестер Сити
2
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
Лестер Сити
1 : 1
Вест Хэм
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
Лестер Сити
1
Вест Хэм
1
05.05.2018
05 мая 2018
сб
17:00
Лестер Сити
0 : 2
Вест Хэм
05.05.2018
05 мая 2018
сб
17:00
Лестер Сити
0
Вест Хэм
2
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
23:00
Вест Хэм
1 : 1
Лестер Сити
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
23:00
Вест Хэм
1
Лестер Сити
1
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 3
Лестер Сити
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
Вест Хэм
2
Лестер Сити
3
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 0
Вест Хэм
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
18:00
Лестер Сити
1
Вест Хэм
0
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
15:30
Лестер Сити
2 : 2
Вест Хэм
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
15:30
Лестер Сити
2
Вест Хэм
2
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
17:00
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
Лестер Сити
2
Вест Хэм
1
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 0
Лестер Сити
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
2
Лестер Сити
0
Новости
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ
#Джейми Варди
17 мая, 18:08
Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
#Бен Чилуэлл
15 мая, 22:28
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
11 мая, 21:57
Аренда в «Вест Хэм» изменила карьеру Лингарда. Раньше – матчи в запасе и ссоры с Сульшером, сейчас – голы и вызовы в сборную
#Джесси Лингард
11 апреля, 18:32
Игрок «Вест Хэма» извиняется за слово, которое написал в твиттере 9 лет назад. Против него уже идет расследование FA
#Джаррод Боуэн
26 марта, 20:09
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
#Вест Хэм
19 января, 18:15
#
Новости матча
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»
15 мая, 21:21
Роджерс выиграл первый трофей с «Лестером», Тухель проиграл первый финал с «Челси»
15 мая, 21:10
«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. Это 140-й розыгрыш турнира
15 мая, 21:09
«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса
15 мая, 21:09
Где смотреть финал Кубка Англии «Челси» – «Лестер», 15 мая 2021 года. Во сколько прямая трансляция
15 мая, 10:42
«Челси» и «Лестер» сыграют в финале Кубка Англии
18 апреля, 23:01