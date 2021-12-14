Лестер Сити - Тоттенхэм: 14 декабря 2021 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
-:-

Лестер Сити - Тоттенхэм: 14 декабря 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
14 дек. 2021, 22:45 МСК
14.12.2021, 22:45 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон

Прошлые матчи

23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Лестер Сити
2 : 4
Тоттенхэм
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
4
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:00
Тоттенхэм
3 : 0
Лестер Сити
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:00
Тоттенхэм
3
Лестер Сити
0
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:30
Лестер Сити
2 : 1
Тоттенхэм
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:30
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
1
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 16:30
Тоттенхэм
3 : 1
Лестер Сити
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 16:30
Тоттенхэм
3
Лестер Сити
1
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:45
Лестер Сити
0 : 2
Тоттенхэм
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:45
Лестер Сити
0
Тоттенхэм
2
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Тоттенхэм
5 : 4
Лестер Сити
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Тоттенхэм
5
Лестер Сити
4
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 22:45
Лестер Сити
2 : 1
Тоттенхэм
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 22:45
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
1
18.05.2017 18 мая 2017 чт 21:45
Лестер Сити
1 : 6
Тоттенхэм
18.05.2017 18 мая 2017 чт 21:45
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
6
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:00
Тоттенхэм
1 : 1
Лестер Сити
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:00
Тоттенхэм
1
Лестер Сити
1
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:45
Лестер Сити
0 : 2
Тоттенхэм
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:45
Лестер Сити
0
Тоттенхэм
2
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Лестер Сити
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
1
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
Тоттенхэм
2 : 2
Лестер Сити
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
Тоттенхэм
2
Лестер Сити
2
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
1 : 1
Тоттенхэм
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
1
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
4 : 3
Лестер Сити
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
4
Лестер Сити
3
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
1 : 2
Лестер Сити
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
1
Лестер Сити
2
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Лестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
2

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15 мая, 22:28
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
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23 мая, 19:57
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21 мая, 17:32
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15 мая, 21:21
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