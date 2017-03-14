Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Морган 27
Олбрайтон 54
2:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
14 марта 2017, 22:45 МСК
14.03.2017, 22:45 МСК
вторник
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
54'
54'
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
27'
27'
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
64
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
19
Слимани
Ислам Слимани
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
8
Иборра
Висенте Иборра
90
23
Рами
Адиль Рами
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
45
17
Сарабия
Пабло Сарабия
45
20
Витоло
Витоло
90
10
Насри
Самир Насри
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
68
Запасные
13
Сорья
Давид Сорья
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
45
Лангле
Клеман Лангле
11
Корреа
Хоакин Корреа
4
Краневиттер
Матиас Краневиттер
16
Йоветич
Стеван Йоветич
22
Васкес
Франко Васкес