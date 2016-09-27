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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Слимани 25
1:0
Матч завершен
Порту
Порту
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
27 сент. 2016, 21:45 МСК
27.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
13
Амарти
Даниэль Амарти
90
26
Марез
Рияд Марез
88
19
Слимани
Ислам Слимани
25'
25'
82
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
10
Кинг
Энди Кинг
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
22
Грей
Демарай Грей
20
Оказаки
Синджи Оказаки
7
Муса
Ахмед Муса
Порту
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
21
Лаюн
Мигель Лаюн
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
20
Андре Андре
Андре Андре
63
11
Адриан
Адриан
63
30
Торрес
Оливер Торрес
78
10
Силва
Андре Силва
90
25
Отавио
Отавио
90
Запасные
12
Са
Жозе Са
4
Боли
Вилли Боли
16
Эррера
Эктор Эррера
6
Рубен Невеш
Рубен Невеш
19
Жота
Диогу Жота
17
Корона
Хесус Корона
9
Депуатр
Лоран Депуатр