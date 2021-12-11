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Лестер Сити VS Ньюкасл Юнайтед
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Лестер Сити - Ньюкасл Юнайтед: 11 декабря 2021 смотреть онлайн
Лестер Сити
Лестер
-:-
Лестер Сити - Ньюкасл Юнайтед: 11 декабря 2021 смотреть онлайн
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
11 дек. 2021, 18:00 МСК
11.12.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
3
Дамметт
Пол Дамметт
18
Фернандес
Федерико Фернандес
17
Крафт
Эмиль Крафт
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
24
Альмирон
Мигель Альмирон
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
Запасные
29
Гиллеспи
Марк Гиллеспи
-
2
Кларк
Киран Кларк
-
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
-
5
Шер
Фабиан Шер
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
4
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Главный тренер
Стив Брюс
Прошлые матчи
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
Лестер Сити
2 : 4
Ньюкасл Юнайтед
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
Лестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
4
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:15
Ньюкасл Юнайтед
1
Лестер Сити
2
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер Сити
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
3
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
18:30
Лестер Сити
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
18:30
Лестер Сити
5
Ньюкасл Юнайтед
0
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
22:00
Лестер Сити
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
22:00
Лестер Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
1
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Лестер Сити
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
2
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
17:00
Лестер Сити
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
17:00
Лестер Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
2
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 3
Лестер Сити
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
2
Лестер Сити
3
14.03.2016
14 марта 2016
пн
23:00
Лестер Сити
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
14.03.2016
14 марта 2016
пн
23:00
Лестер Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
0
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер Сити
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
3
02.05.2015
02 мая 2015
сб
14:45
Лестер Сити
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.05.2015
02 мая 2015
сб
14:45
Лестер Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
0
03.01.2015
03 янв. 2015
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
03.01.2015
03 янв. 2015
сб
18:00
Лестер Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
0
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Лестер Сити
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Лестер Сити
0
Новости
Гризманн троллит Мбаппе: купил его у себя в Football Manager. В «Ньюкасл»! Мбаппе недоволен: «Там не очень тепло»
#Антуан Гризманн
08 июня, 22:04
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ
#Джейми Варди
17 мая, 18:08
Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
#Бен Чилуэлл
15 мая, 22:28
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
11 мая, 21:57
Игрок АПЛ сделал 1+1 и уничтожил хейтера одним твитом. Подписал интервью с мусоркой: «Спасибо за твое мнение!»
#Аллан Сен-Максимен
12 апреля, 22:40
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
Рондон ездил за любимым тренером в Китай, учил детей языкам и ждал перехода в «МЮ»
#Саломон Рондон
15 февраля, 19:20
#
Новости матча
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»
15 мая, 21:21
Роджерс выиграл первый трофей с «Лестером», Тухель проиграл первый финал с «Челси»
15 мая, 21:10
«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. Это 140-й розыгрыш турнира
15 мая, 21:09
«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса
15 мая, 21:09
Где смотреть финал Кубка Англии «Челси» – «Лестер», 15 мая 2021 года. Во сколько прямая трансляция
15 мая, 10:42
«Челси» и «Лестер» сыграют в финале Кубка Англии
18 апреля, 23:01