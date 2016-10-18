Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 40
1:0
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
18 окт. 2016, 21:45 МСК
18.10.2016, 21:45 МСК
вторник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
1
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
10
Кинг
Энди Кинг
90
26
Марез
Рияд Марез
40'
40'
90
19
Слимани
Ислам Слимани
88
9
Варди
Джейми Варди
85
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
13
Амарти
Даниэль Амарти
20
Оказаки
Синджи Оказаки
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
7
Муса
Ахмед Муса
Копенгаген
мин
31
Ольсен
Робин Ольсен
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
87
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
8
Делэни
Томас Делэни
90
7
Вербич
Беньямин Вербич
66
19
Сантандер
Федерико Сантандер
90
33
Туту
Юссеф Туту
85
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
2
Хогли
Том Хогли
17
Куск
Каспер Куск
16
Грегуш
Ян Грегуш
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
23
Павлович
Андрийя Павлович