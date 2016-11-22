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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Оказаки 5
Марез 30
2:1
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Искьердо 52
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
22 нояб. 2016, 22:45 МСК
22.11.2016, 22:45 МСК
вторник
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
78
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
10
Кинг
Энди Кинг
90
26
Марез
Рияд Марез
30'
30'
68
20
Оказаки
Синджи Оказаки
5'
5'
68
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
7
Муса
Ахмед Муса
Брюгге
мин
5
Пулен
Бенуа Пулен
90
1
Бутель
Людовик Бутель
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
28
Де Бок
Лоран Де Бок
71
3
Симонс
Тимми Симонс
90
15
Пина
Томас Пина
61
6
Клаудемир
Клаудемир
84
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
21
Коолс
Дион Коолс
90
9
Воссен
Йелле Воссен
90
11
Искьердо
Хосе Искьердо
52'
52'
90
Запасные
16
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
24
Денсвил
Стефано Денсвил
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
19
Гедоз
Фелипе Гедоз
7
Уэсли
Уэсли