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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 61
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Ньигес 26
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
18 апр. 2017, 21:45 МСК
18.04.2017, 21:45 МСК
вторник
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
45
5
Морган
Уэс Морган
84
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
45
9
Варди
Джейми Варди
61'
61'
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
7
Муса
Ахмед Муса
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
6
Коке
Коке
90
3
Луис
Филипе Луис
74
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
56
14
Габи
Габи
90
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
69
8
Ньигес
Сауль Ньигес
26'
26'
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
23
Гайтан
Николас Гайтан
22
Томас
Томас
9
Торрес
Фернандо Торрес
21
Гамейро
Кевин Гамейро
11
Корреа
Анхель Корреа