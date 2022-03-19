Лестер Сити - Брентфорд: 19 марта 2022 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
-:-

Лестер Сити - Брентфорд: 19 марта 2022 смотреть онлайн

Брентфорд
Лондон
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
19 марта 2022, 18:00 МСК
19.03.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

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Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брентфорд
мин
28
Дэниэльс
Люк Дэниэльс
5
Пайннок
Этан Пайннок
30
Расмуссен
Мадс Расмуссен
24
Фосу
Тарик Фосу
31
Замбурек
Ян Замбурек
7
Каньос
Серхи Каньос
15
Форсс
Маркус Форсс
Запасные
1
Рая
Давид Рая
-
22
Дальсгаард
Хенрик Дальсгаард
-
3
Генри
Рико Генри
-
8
Йенсен
Матиас Йенсен
-
38
Maxwell Haygarth
Maxwell Haygarth
-
37
Alexander Gilbert
Alexander Gilbert
-
34
Aaron Pressley
Aaron Pressley
-
Главный тренер
Томас Франк

Прошлые матчи

24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Брентфорд
1 : 3
Лестер Сити
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Брентфорд
1
Лестер Сити
3
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 15:45
Брентфорд
0 : 1
Лестер Сити
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 15:45
Брентфорд
0
Лестер Сити
1

Новости

«Брентфорд» вернулся в АПЛ. Одна победа принесла ему больше денег, чем получает победитель Лиги чемпионов 💰
#Брентфорд
29 мая, 19:55
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ
#Джейми Варди
17 мая, 18:08
Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
#Бен Чилуэлл
15 мая, 22:28
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
11 мая, 21:57
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
Вся боль «Ливерпуля» – в новой ошибке Алиссона. Варди забил в пустые, а потом станцевал с угловым флажком 🎸
#Ливерпуль
13 февраля, 19:01
В чем секрет Варди – вот объяснение, которое поймет даже твой батя
#Джейми Варди
03 августа 2020, 14:50
# Новости матча
«Брентфорд» вышел в АПЛ
29 мая, 18:54
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»
15 мая, 21:21
Роджерс выиграл первый трофей с «Лестером», Тухель проиграл первый финал с «Челси»
15 мая, 21:10
«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. Это 140-й розыгрыш турнира
15 мая, 21:09
«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса
15 мая, 21:09
Где смотреть финал Кубка Англии «Челси» – «Лестер», 15 мая 2021 года. Во сколько прямая трансляция
15 мая, 10:42