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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лейтон Ориент
Лейтон
Техо 88
1:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Росицки 54
Кубок Англии, 1/8 финала
Кубок Англии,
1/8 финала
Англия
20 февр. 2011, 19:30 МСК
20.02.2011, 19:30 МСК
воскресенье
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Лейтон Ориент
мин
0
Джонс
Джэйми Джонс
90
0
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
0
Чорли
Бен Чорли
90
0
Форбс
Террелл Форбс
90
0
Винг
Эндрю Винг
90
0
Кокс
Дин Кокс
90
0
Крoу
Джейсон Крoу
46
0
Доусон
Стив Доусон
90
0
Смит
Джимми Смит
90
0
Ревелл
Алекс Ревелл
63
0
МакГлиш
Скотт МакГлиш
90
Запасные
0
Батчер
Ли Батчер
0
Омозуси
Эллиот Омозуси
0
Кестор
Майк Кестор
0
Кэрролл
Томми Кэрролл
0
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
0
Техо
Жонатан Техо
88'
0
Кейн
Гарри Кейн
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
90
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
0
Микел
Игнаси Микел
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Росицки
Томаш Росицки
54'
54'
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
0
Шамах
Маруан Шамах
90
Запасные
0
Щесны
Войцех Щесны
0
Клиши
Гаэль Клиши
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Косиельни
Лоран Косиельни
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Насри
Самир Насри