Лех - Базель: 10 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Лех
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0:1

Лех - Базель: 10 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Базель
Базель
Бутьюс 50
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
10 дек. 2015, 23:05 МСК
10.12.2015, 23:05 МСК
четверг
Бобби Мэдден
Бобби Мэдден
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Прогнозы

Составы

Лех
мин
8
Павловски
Шимон Павловски
90
1
Бурич
Ясмин Бурич
90
14
Гаёс
Мацей Гаёс
90
5
Кадар
Тамаш Кадар
90
35
Камински
Марцин Камински
90
23
Араюри
Паулюс Араюри
90
4
Кедзиора
Томаш Кедзиора
90
10
Йевтич
Дарко Йевтич
73
7
Линетти
Карол Линетти
61
6
Тралка
Лукаш Тралка
45
24
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
Запасные
27
Которовски
Кшиштоф Которовски
-
3
Дуглас
Барри Дуглас
-
19
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
17
55
Теттех
Абдул Теттех
45
20
Холман
Давид Холман
-
18
Томалья
Денис Томалья
-
28
Формелла
Дариуш Формелла
29
Базель
мин
18
Вайлати
Джермано Вайлати
45
0
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
50'
50'
90
6
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
45
3
Траоре
Адама Траоре
90
34
Джака
Таулант Джака
90
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
79
33
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
39
Калла
Давиде Калла
90
Запасные
23
Сальви
Мирко Сальви
45
19
Сафари
Беранг Сафари
-
37
Айети
Арлинд Айети
45
41
Джюмарт
Эрай Джюмарт
-
28
Хузер
Робин Хузер
11
36
Эмболо
Брель Эмболо
-
14
Какитани
Йоширо Какитани
-

События

Матч окончен 0:1
79'
Замена
Робин Хузер
Биркир Бьярнасон
Замена
Каспер Хямяляйнен
Дарко Йевтич
73'
Замена
Дариуш Формелла
Карол Линетти
61'
50'
ГОЛ! 0:1
Жан-Поль Бутьюс
45'
Замена
Арлинд Айети
Михаэль Ланг
45'
Замена
Мирко Сальви
Джермано Вайлати
Замена
Абдул Теттех
Лукаш Тралка
45'

Прошлые матчи

10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Лех
0 : 1
Базель
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Лех
0
Базель
1
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Базель
2 : 0
Лех
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Базель
2
Лех
0
05.08.2015 05 авг. 2015 ср 21:15
Базель
1 : 0
Лех
05.08.2015 05 авг. 2015 ср 21:15
Базель
1
Лех
0
29.07.2015 29 июля 2015 ср 21:45
Лех
1 : 3
Базель
29.07.2015 29 июля 2015 ср 21:45
Лех
1
Базель
3

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