Легион - Волгарь: 24 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Легион
Махачкала
1:2

Легион - Волгарь: 24 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Волгарь
Астрахань
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
24 авг. 2016, 16:00 МСК
24.08.2016, 16:00 МСК
среда
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

28.07.2019 28 июля 2019 вс 18:00
Волгарь
3 : 0
Легион
28.07.2019 28 июля 2019 вс 18:00
Волгарь
3
Легион
0
30.07.2018 30 июля 2018 пн 18:00
Волгарь
2 : 1
Легион
30.07.2018 30 июля 2018 пн 18:00
Волгарь
2
Легион
1
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 16:00
Легион
1 : 2
Волгарь
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 16:00
Легион
1
Волгарь
2

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