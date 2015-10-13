Латвия - Казахстан: 13 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Латвия
0:1

Латвия - Казахстан: 13 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Казахстан
Чемпионат Европы, 10 тур

Чемпионат Европы,

10 тур
13 окт. 2015, 21:45 МСК
13.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Стивен Маклин
Стивен Маклин
Главный Судья
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Предварительный состав

Латвия
мин
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Икаунекс
Янис Икаунекс
-
Гутковскис
Владислав Гутковскис
-
Черномордис
Антонис Черномордис
-
Кроллис
Раймондс Кроллис
Казахстан
мин
23
Логвиненко
Юрий Логвиненко
12
Покатилов
Стас Покатилов
8
Тагыберген
Асхат Тагыберген
-
Аимбетов
Абат Аимбетов
23
Щеткин
Алексей Щеткин
19
Досмагамбетов
Тимур Досмагамбетов
21
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
-
Вороговский
Ян Вороговский
22
Марочкин
Александр Марочкин
-
Абикен
Айбол Абикен
3
Алип
Нуралы Алип
Запасные
12
Непогодов
Дмитрий Непогодов
-
3
Эрланов
Темирлан Эрланов
-
13
Керимжанов
Олжас Керимжанов
-
15
Мирошниченко
Дмитрий Мирошниченко
-
14
Перцух
Юрий Перцух
-
20
Хижниченко
Сергей Хижниченко
-
14
Жангылышбай
Токтар Жангылышбай
-
20
Федин
Максим Федин
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

13.10.2015 13 окт. 2015 вт 21:45
Латвия
0 : 1
Казахстан
13.10.2015 13 окт. 2015 вт 21:45
Латвия
0
Казахстан
1
09.09.2014 09 сент. 2014 вт 19:00
Казахстан
0 : 0
Латвия
09.09.2014 09 сент. 2014 вт 19:00
Казахстан
0
Латвия
0

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