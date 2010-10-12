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Чемпионат Европы
Латвия VS Грузия
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Латвия - Грузия: 12 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Латвия
1:1
Латвия - Грузия: 12 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Грузия
Чемпионат Европы, 4 тур
Чемпионат Европы,
4 тур
12 окт. 2010, 20:00 МСК
12.10.2010, 20:00 МСК
вторник
Мануэл Жорже Соуза
Мануэл Жорже Соуза
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Латвия
мин
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Икаунекс
Янис Икаунекс
-
Гутковскис
Владислав Гутковскис
-
Черномордис
Антонис Черномордис
-
Кроллис
Раймондс Кроллис
Грузия
мин
7
Канкава
Джаба Канкава
1
Лория
Георгий Лория
-
Кашия
Гурам Кашия
20
Казаишвили
Валерий Казаишвили
13
Качарава
Ника Качарава
15
Хочолава
Давид Хочолава
16
Квеквескири
Ника Квеквескири
21
Какабадзе
Отар Какабадзе
14
Табидзе
Джемал Табидзе
22
Давиташвили
Зурико Давиташвили
14
Лобжанидзе
Саба Лобжанидзе
Запасные
13
Макаридзе
Георгий Макаридзе
-
17
Купатадзе
Лазари Купатадзе
-
22
Наваловский
Георгий Наваловский
-
18
Григалава
Гиа Григалава
-
3
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
8
Двали
Лаша Двали
-
6
Даушвили
Муртаз Даушвили
-
15
Гвилия
Валериан Гвилия
-
20
Папунашвили
Георгий Папунашвили
-
19
Абурджания
Георгий Абурджания
-
9
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе
-
15
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
02.09.2011
02 сент. 2011
пт
20:00
Грузия
0 : 1
Латвия
02.09.2011
02 сент. 2011
пт
20:00
Грузия
0
Латвия
1
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
20:00
Латвия
1 : 1
Грузия
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
20:00
Латвия
1
Грузия
1
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