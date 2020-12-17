Матч завершен
Льянера
Посада де Льянера
0:5
Матч завершен
Сельта
Виго
Нолито 54
Мор 60
Нолито 76
Мальо 83
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
17 дек. 2020, 23:00 МСК
17.12.2020, 23:00 МСК
четверг
События
Составы
Сельта
мин
-
Нолито
Нолито
76'
54'
76', 54'
89
-
Мальо
Уго Мальо
83'
83'
89
-
Мор
Эмре Мор
60'
60'
62