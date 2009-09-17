Матч завершен
Лацио
Рим
Фоджа 59
1:2
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Шимер 82
Янко 90
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
17 сент. 2009, 22:05 МСК
17.09.2009, 22:05 МСК
четверг
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Биццарри
Альбано Биццарри
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Диаките
Модибо Диаките
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Матузалем
Матузалем
90
0
Дабо
Усман Дабо
46
0
Меньи
Мурад Меньи
70
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
62
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Муслера
Фернандо Муслера
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
0
Элизеу
Элизеу
0
Маури
Стефано Маури
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
59'
0
Фараони
Давиде Фараони
0
Перпетуини
Риккардо Перпетуини
Зальцбург
мин
0
Густафссон
Эдди Густафссон
90
0
Афолаби
Рабиу Афолаби
90
0
Ульмер
Андреас Ульмер
90
0
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
0
Секагья
Ибрахим Секагья
90
0
Шимер
Франц Шимер
82'
82'
90
0
Покривац
Никола Покривац
63
0
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
73
0
Швенто
Душан Швенто
80
0
Янко
Марк Янко
90'
90'
90
0
Тчои
Сомен Тчои
90
Запасные
0
Арцбергер
Хайнц Арцбергер
0
Дудич
Милан Дудич
0
Опдам
Барри Опдам
0
Аугустинуссен
Томас Аугустинуссен
0
Владавич
Адмир Владавич
0
Циоммер
Симон Циоммер
0
Нелиссе
Робин Нелиссе