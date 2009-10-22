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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лацио
Рим
Сарате 20
Рокки 90
2:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Эгурен 40
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2009, 20:00 МСК
22.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Биццарри
Альбано Биццарри
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Матузалем
Матузалем
90
0
Дабо
Усман Дабо
46
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Сарате
Мауро Сарате
20'
20'
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
76
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
73
Запасные
0
Муслера
Фернандо Муслера
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Элизеу
Элизеу
0
Брокки
Кристиан Брокки
0
Маури
Стефано Маури
0
Перпетуини
Риккардо Перпетуини
0
Рокки
Томмазо Рокки
90'
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Кани
Кани
75
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
40'
40'
90
0
Пирес
Робер Пирес
90
0
Росси
Джузеппе Росси
78
0
Нилмар
Нилмар
82
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Вента
Хави Вента
0
Касорла
Санти Касорла
0
Бруно
Бруно
0
Фустер
Давид Фустер
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Льоренте
Хосеба Льоренте