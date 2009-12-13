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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Коларов 39
1:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
13 дек. 2009, 17:00 МСК
13.12.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
39'
39'
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
86
0
Фирмани
Фабио Фирмани
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
18
0
Меньи
Мурад Меньи
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Скалони
Лионель Скалони
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Элизеу
Элизеу
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
0
Макинва
Стефен Макинва
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
Дженоа
мин
0
Скарпи
Алессио Скарпи
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Место
Джандоменико Место
46
0
Миланетто
Омар Миланетто
35
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
0
Палладино
Раффаэле Палладино
68
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Фатич
Иван Фатич
0
Сапатер
Альберто Сапатер
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Флоккари
Сержио Флоккари
0
Паласио
Родриго Паласио