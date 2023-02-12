Лацио - Аталанта: 12 февраля 2023 смотреть онлайн
Лацио
Рим
-:-

Лацио - Аталанта: 12 февраля 2023 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
Серия А, 22 тур

Серия А,

Италия
12 февр. 2023, -:- МСК
12.02.2023, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

22.01.2022 22 янв. 2022 сб 22:45
Лацио
0 : 0
Аталанта
22.01.2022 22 янв. 2022 сб 22:45
Лацио
0
Аталанта
0
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 16:00
Аталанта
2 : 2
Лацио
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 16:00
Аталанта
2
Лацио
2
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Аталанта
1 : 3
Лацио
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Аталанта
1
Лацио
3
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 19:45
Аталанта
3 : 2
Лацио
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 19:45
Аталанта
3
Лацио
2
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 21:45
Лацио
1 : 4
Аталанта
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 21:45
Лацио
1
Аталанта
4
24.06.2020 24 июня 2020 ср 22:45
Аталанта
3 : 2
Лацио
24.06.2020 24 июня 2020 ср 22:45
Аталанта
3
Лацио
2
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:00
Лацио
3 : 3
Аталанта
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:00
Лацио
3
Аталанта
3
15.05.2019 15 мая 2019 ср 21:45
Аталанта
0 : 2
Лацио
15.05.2019 15 мая 2019 ср 21:45
Аталанта
0
Лацио
2
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Лацио
1 : 3
Аталанта
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Лацио
1
Аталанта
3
17.12.2018 17 дек. 2018 пн 22:30
Аталанта
1 : 0
Лацио
17.12.2018 17 дек. 2018 пн 22:30
Аталанта
1
Лацио
0
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Аталанта
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Лацио
1
Аталанта
1
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 22:45
Аталанта
3 : 3
Лацио
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 22:45
Аталанта
3
Лацио
3
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Лацио
2 : 1
Аталанта
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Лацио
2
Аталанта
1
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Аталанта
3 : 4
Лацио
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Аталанта
3
Лацио
4
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Аталанта
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:45
Лацио
2
Аталанта
0
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Аталанта
2 : 1
Лацио
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Аталанта
2
Лацио
1
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Лацио
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Аталанта
1
Лацио
1
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:45
Лацио
3 : 0
Аталанта
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:45
Лацио
3
Аталанта
0
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Лацио
0 : 1
Аталанта
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Лацио
0
Аталанта
1
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 13:30
Аталанта
2 : 1
Лацио
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 13:30
Аталанта
2
Лацио
1

Новости

«Салернитана» потеряет место в Серии А из-за конфликта интересов: у нее и «Лацио» один владелец, а лига против. За полгода разбирательств новый покупатель так и не нашелся
#Салернитана
Как выглядит заваленный снегом стадион «Аталанты» – от переноса матч Лиги чемпионов не спас даже отряд рабочих с лопатами и воздуходувками
#Лига чемпионов
Эффект Роналду: без его поздних голов в последние десять минут матчей «МЮ» в Лиге чемпионов был бы последним. Сейчас – первый
#Криштиану Роналду
В Италии за вечер удалились ЧЕТЫРЕ тренера: Моуринью, Спаллетти, Индзаги, Гасперини. Все – за эмоции и споры
#Серия А
Защитник «Аталанты» отбил мяч головой после штрафного от Роналду. Пришел в себя, но почти сразу позволил ему забить
#Хосе Луис Паломино
Этот «МЮ» спасает только Роналду. Забивает в каждом матче Лиги чемпионов и повторяет статистику из 2007-го
#Криштиану Роналду
Главный футболист России этой осенью – глухой резервист. Как так вышло?
#Алексей Миранчук
Главное открытие Евро – датчанин Меле. Долго играл за команду из крошечного города, не хочет жить в столице, фанатеет от НБА
#Йоаким Меле
# Новости матча
Серия А: где смотреть матч «Рома» – «Лацио», 20 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
1
1
Миранчук вышел в старте «Аталанты». Сыграл 70 минут, ушел на замену из-за травмы
«Дженоа» договаривается об аренде Миранчука. Директор «Аталанты» подтвердил
Миранчук сделал два ассиста в матче с «Удинезе». Он вышел на замену за 17 минут до конца игры
2
2
Миранчук вышел в основе «Аталанты» на матч Серии А. Не забил, сыграл 65 минут
1
1
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Барселона» и «Наполи», «Порту» и «Лацио» сыграют в 1/16 финала
Миранчук впервые в сезоне забил за «Аталанту». Последний гол был в мае-2021
«Вильярреал» победил «Аталанту» в перенесенном матче и вышел в плей-офф Лиги чемпионов