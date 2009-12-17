Матч завершен
Лацио
Рим
0:1
Матч завершен
Левски
София
Йовов 60
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
17 дек. 2009, 23:05 МСК
17.12.2009, 23:05 МСК
четверг
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Каванда
Луис Педро Каванда
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Диаките
Модибо Диаките
90
0
Лусиани
Алессио Лусиани
90
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Перпетуини
Риккардо Перпетуини
90
0
Элизеу
Элизеу
90
0
Севиери
Федерико Севиери
62
0
Скалони
Лионель Скалони
90
0
Макинва
Стефен Макинва
90
Запасные
0
Яннарилли
Энтони Яннарилли
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
0
Коларов
Александар Коларов
0
Раду
Штефан Раду
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Чинкуэ
Лоренцо Чинкуэ
Левски
мин
0
Митрев
Божидар Митрев
90
0
Минев
Веселин Минев
90
0
Рабех
Юссеф Рабех
90
0
Милиев
Йордан Милиев
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Димитров
Николай Димитров
58
0
Тасевски
Дарко Тасевски
76
0
Бардон
Седрик Бардон
90
0
Сармов
Георги Сармов
90
0
Зе Суарес
Зе Суарес
90
0
Йовов
Христо Йовов
60'
60'
88
Запасные
0
Димитров
Цветан Димитров
0
Генев
Виктор Генев
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
0
Симонович
Саша Симонович
0
Ангелов
Георги Ангелов
0
Христов
Георги Христов
0
Табаков
Боян Табаков