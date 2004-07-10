Кубань (ЛФЛ) - Зенит: 09 июля 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
1:3

Кубань (ЛФЛ) - Зенит: 09 июля 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
9 июля 2004, 23:00 МСК
9.07.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-

События

Матч окончен 1:3

Прошлые матчи

28.04.2016 28 апр. 2016 чт 19:30
Зенит
4 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.04.2016 28 апр. 2016 чт 19:30
Зенит
4
Кубань (ЛФЛ)
1
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 20:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 20:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Зенит
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
Кубань (ЛФЛ)
2
Зенит
2
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 18:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Зенит
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 18:30
Кубань (ЛФЛ)
0
Зенит
0
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 19:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 19:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 4
Зенит
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Кубань (ЛФЛ)
1
Зенит
4
26.07.2013 26 июля 2013 пт 19:00
Зенит
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
26.07.2013 26 июля 2013 пт 19:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
1
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 15:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Зенит
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 15:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Зенит
2
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 18:30
Зенит
0(4) : 0(3)
Кубань (ЛФЛ)
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 18:30
Зенит
0(4)
Кубань (ЛФЛ)
0(3)
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 15:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 15:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 17:45
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Зенит
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 17:45
Кубань (ЛФЛ)
2
Зенит
2
11.03.2012 11 марта 2012 вс 18:30
Зенит
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
11.03.2012 11 марта 2012 вс 18:30
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
1
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 15:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Зенит
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 15:15
Кубань (ЛФЛ)
1
Зенит
1
22.06.2011 22 июня 2011 ср 20:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.06.2011 22 июня 2011 ср 20:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 17:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Зенит
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 17:30
Кубань (ЛФЛ)
0
Зенит
2
30.05.2009 30 мая 2009 сб 13:00
Зенит
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
30.05.2009 30 мая 2009 сб 13:00
Зенит
2
Кубань (ЛФЛ)
0
02.09.2007 02 сент. 2007 вс 18:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
02.09.2007 02 сент. 2007 вс 18:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
13.05.2007 13 мая 2007 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Зенит
13.05.2007 13 мая 2007 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Зенит
1
09.07.2004 09 июля 2004 пт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
Зенит
09.07.2004 09 июля 2004 пт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Зенит
3
21.05.2004 21 мая 2004 пт 23:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
21.05.2004 21 мая 2004 пт 23:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0

Новости

Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола
1
#РПЛ
18 марта, 00:03
1
Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью
1
#Игорь Акинфеев
17 марта, 21:40
1
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
2
# Новости матча
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1
Вендел дважды забил ЦСКА. Это его первые голы за «Зенит» после трансфера в октябре
17 марта, 22:15
«Зенит» в большинстве обыграл ЦСКА и оторвался от второго места на семь очков
17 марта, 22:04
Дзюба в матче с ЦСКА не забил второй пенальти в РПЛ подряд
17 марта, 21:39
ЦСКА выиграл у «Зенита» один матч из последних 15
17 марта, 17:33
Прогноз на матч ЦСКА – «Зенит», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч РПЛ
17 марта, 13:41