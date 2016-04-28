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Кубань (ЛФЛ) VS Зенит
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Кубань (ЛФЛ) - Зенит: 04 мая 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
2:2
Кубань (ЛФЛ) - Зенит: 04 мая 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
4 мая 1992, 23:00 МСК
4.05.1992, 23:00 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
28.04.2016
28 апр. 2016
чт
19:30
Зенит
4 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.04.2016
28 апр. 2016
чт
19:30
Зенит
4
Кубань (ЛФЛ)
1
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
20:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
20:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Зенит
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
Кубань (ЛФЛ)
2
Зенит
2
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Зенит
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:30
Кубань (ЛФЛ)
0
Зенит
0
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
19:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
19:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 4
Зенит
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Кубань (ЛФЛ)
1
Зенит
4
26.07.2013
26 июля 2013
пт
19:00
Зенит
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
26.07.2013
26 июля 2013
пт
19:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
1
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
15:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Зенит
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
15:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Зенит
2
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
18:30
Зенит
0(4) : 0(3)
Кубань (ЛФЛ)
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
18:30
Зенит
0(4)
Кубань (ЛФЛ)
0(3)
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
15:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
15:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
17:45
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Зенит
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
17:45
Кубань (ЛФЛ)
2
Зенит
2
11.03.2012
11 марта 2012
вс
18:30
Зенит
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
11.03.2012
11 марта 2012
вс
18:30
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
1
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
15:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Зенит
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
15:15
Кубань (ЛФЛ)
1
Зенит
1
22.06.2011
22 июня 2011
ср
20:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.06.2011
22 июня 2011
ср
20:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
17:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Зенит
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
17:30
Кубань (ЛФЛ)
0
Зенит
2
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
Зенит
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
Зенит
2
Кубань (ЛФЛ)
0
02.09.2007
02 сент. 2007
вс
18:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
02.09.2007
02 сент. 2007
вс
18:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
13.05.2007
13 мая 2007
вс
19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Зенит
13.05.2007
13 мая 2007
вс
19:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Зенит
1
09.07.2004
09 июля 2004
пт
23:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
Зенит
09.07.2004
09 июля 2004
пт
23:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Зенит
3
21.05.2004
21 мая 2004
пт
23:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
21.05.2004
21 мая 2004
пт
23:00
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
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