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РПЛ
Кубань (ЛФЛ) VS Урал
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Кубань (ЛФЛ) - Урал: 08 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:0
Кубань (ЛФЛ) - Урал: 08 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
8 сент. 1992, 23:00 МСК
8.09.1992, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
5
Вилюш
Мацей Вилюш
15
Кулаков
Денис Кулаков
8
Емельянов
Роман Емельянов
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
11
Ефремов
Дмитрий Ефремов
95
Калинин
Игорь Калинин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
13
Бумаль
Петрус Бумаль
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
Запасные
60
Полетаев
Владислав Полетаев
-
3
Ароян
Вараздат Ароян
-
93
Герасимов
Алексей Герасимов
-
4
Мамин
Артем Мамин
-
21
Насыров
Исламжан Насыров
-
35
Золотов
Николай Золотов
-
57
Фидлер
Артем Фидлер
-
14
Бавин
Юрий Бавин
-
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
22
Гусейнов
Айхан Гусейнов
-
88
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Урал
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Урал
2
Кубань (ЛФЛ)
0
20.07.2015
20 июля 2015
пн
20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Урал
20.07.2015
20 июля 2015
пн
20:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Урал
2
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Урал
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
19:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Урал
2
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
17:00
Урал
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
17:00
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
1
10.05.2014
10 мая 2014
сб
12:00
Урал
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
10.05.2014
10 мая 2014
сб
12:00
Урал
2
Кубань (ЛФЛ)
1
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Урал
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Урал
2
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Урал
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Урал
0
13.05.2010
13 мая 2010
чт
16:00
Урал
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
13.05.2010
13 мая 2010
чт
16:00
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
0
29.08.2008
29 авг. 2008
пт
18:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Урал
29.08.2008
29 авг. 2008
пт
18:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Урал
0
08.05.2008
08 мая 2008
чт
16:00
Урал
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
08.05.2008
08 мая 2008
чт
16:00
Урал
2
Кубань (ЛФЛ)
1
10.11.1992
10 нояб. 1992
вт
-:-
Урал
6 : 0
Кубань (ЛФЛ)
10.11.1992
10 нояб. 1992
вт
-:-
Урал
6
Кубань (ЛФЛ)
0
08.09.1992
08 сент. 1992
вт
23:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Урал
08.09.1992
08 сент. 1992
вт
23:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Урал
0
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