Кубань (ЛФЛ) - Тюмень: 29 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
2:1

Кубань (ЛФЛ) - Тюмень: 29 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
29 авг. 1992, 23:00 МСК
29.08.1992, 23:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Тюмень
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Тюмень
1
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 16:00
Тюмень
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 16:00
Тюмень
1
Кубань (ЛФЛ)
1
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Тюмень
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Тюмень
1
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Тюмень
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Тюмень
2
Кубань (ЛФЛ)
0
11.10.1992 11 окт. 1992 вс -:-
Тюмень
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
11.10.1992 11 окт. 1992 вс -:-
Тюмень
1
Кубань (ЛФЛ)
0
29.08.1992 29 авг. 1992 сб 23:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Тюмень
29.08.1992 29 авг. 1992 сб 23:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Тюмень
1

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