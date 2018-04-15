Кубань (ЛФЛ) - Ротор: 01 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:1

Кубань (ЛФЛ) - Ротор: 01 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
1 авг. 1992, 23:00 МСК
1.08.1992, 23:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

15.04.2018 15 апр. 2018 вс 18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Ротор
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 18:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Ротор
1
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
Ротор
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
Ротор
2
Кубань (ЛФЛ)
1
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Ротор
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Ротор
0
Кубань (ЛФЛ)
3
06.07.2010 06 июля 2010 вт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Ротор
06.07.2010 06 июля 2010 вт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Ротор
0
16.10.2004 16 окт. 2004 сб 23:00
Ротор
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
16.10.2004 16 окт. 2004 сб 23:00
Ротор
1
Кубань (ЛФЛ)
1
06.04.2004 06 апр. 2004 вт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Ротор
06.04.2004 06 апр. 2004 вт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Ротор
1
01.08.1992 01 авг. 1992 сб 23:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Ротор
01.08.1992 01 авг. 1992 сб 23:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Ротор
1
16.05.1992 16 мая 1992 сб 23:00
Ротор
1 : 3
Кубань (ЛФЛ)
16.05.1992 16 мая 1992 сб 23:00
Ротор
1
Кубань (ЛФЛ)
3

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