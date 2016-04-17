Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Ивица Олич
Федор Чалов
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Сердар Азмун
Россия
Мальта
Норвегия
США
Бельгия
Косово
Непал
Белоруссия
Китай
Нидерланды
Австралия
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Локомотив
Зенит
Краснодар
Арсенал
Бавария
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Кубань (ЛФЛ) VS Ростов
Поделиться:
Кубань (ЛФЛ) - Ростов: 08 апреля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:2
Кубань (ЛФЛ) - Ростов: 08 апреля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
8 апр. 1992, 23:00 МСК
8.04.1992, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Ростов
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:30
Кубань (ЛФЛ)
0
Ростов
1
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Ростов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Ростов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
16.03.2015
16 марта 2015
пн
19:00
Ростов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
16.03.2015
16 марта 2015
пн
19:00
Ростов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
08.08.2014
08 авг. 2014
пт
19:30
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Ростов
08.08.2014
08 авг. 2014
пт
19:30
Кубань (ЛФЛ)
2
Ростов
2
10.03.2014
10 марта 2014
пн
18:00
Ростов
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
10.03.2014
10 марта 2014
пн
18:00
Ростов
0
Кубань (ЛФЛ)
0
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
19:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Ростов
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
19:15
Кубань (ЛФЛ)
2
Ростов
2
04.05.2013
04 мая 2013
сб
14:45
Ростов
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
04.05.2013
04 мая 2013
сб
14:45
Ростов
0
Кубань (ЛФЛ)
2
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Ростов
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:30
Кубань (ЛФЛ)
1
Ростов
0
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Ростов
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Ростов
1
Кубань (ЛФЛ)
2
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
15:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Ростов
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
15:15
Кубань (ЛФЛ)
2
Ростов
0
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
Ростов
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
Ростов
3
Кубань (ЛФЛ)
3
11.05.2009
11 мая 2009
пн
18:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Ростов
11.05.2009
11 мая 2009
пн
18:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Ростов
0
28.09.2008
28 сент. 2008
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
28.09.2008
28 сент. 2008
вс
19:00
Ростов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
07.06.2008
07 июня 2008
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Ростов
07.06.2008
07 июня 2008
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Ростов
1
12.08.2007
12 авг. 2007
вс
20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Ростов
12.08.2007
12 авг. 2007
вс
20:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Ростов
0
21.04.2007
21 апр. 2007
сб
14:30
Ростов
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.04.2007
21 апр. 2007
сб
14:30
Ростов
0
Кубань (ЛФЛ)
1
11.09.2004
11 сент. 2004
сб
23:00
Ростов
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
11.09.2004
11 сент. 2004
сб
23:00
Ростов
1
Кубань (ЛФЛ)
1
14.05.2004
14 мая 2004
пт
23:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Ростов
14.05.2004
14 мая 2004
пт
23:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Ростов
1
01.07.1992
01 июля 1992
ср
23:00
Ростов
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
01.07.1992
01 июля 1992
ср
23:00
Ростов
1
Кубань (ЛФЛ)
1
08.04.1992
08 апр. 1992
ср
23:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Ростов
08.04.1992
08 апр. 1992
ср
23:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Ростов
2
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль
27 февраля, 18:26
«Зенит» забивает «Ростову» по два гола в трех матчах подряд
27 февраля, 18:25
Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ
27 февраля, 17:55
«Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался
27 февраля, 17:45
«Ростов» объявил об уходе Еременко. Он вернется в Финляндию по семейным причинам
23 февраля, 13:37
«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка России. Норманн не забил пенальти
21 февраля, 21:33