Кубань (ЛФЛ) - Ростов: 08 апреля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:2

Кубань (ЛФЛ) - Ростов: 08 апреля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
8 апр. 1992, 23:00 МСК
8.04.1992, 23:00 МСК
среда
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Ростов
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:30
Кубань (ЛФЛ)
0
Ростов
1
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Ростов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Ростов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
16.03.2015 16 марта 2015 пн 19:00
Ростов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
16.03.2015 16 марта 2015 пн 19:00
Ростов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
08.08.2014 08 авг. 2014 пт 19:30
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Ростов
08.08.2014 08 авг. 2014 пт 19:30
Кубань (ЛФЛ)
2
Ростов
2
10.03.2014 10 марта 2014 пн 18:00
Ростов
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
10.03.2014 10 марта 2014 пн 18:00
Ростов
0
Кубань (ЛФЛ)
0
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 19:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Ростов
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 19:15
Кубань (ЛФЛ)
2
Ростов
2
04.05.2013 04 мая 2013 сб 14:45
Ростов
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
04.05.2013 04 мая 2013 сб 14:45
Ростов
0
Кубань (ЛФЛ)
2
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Ростов
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1
Ростов
0
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Ростов
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Ростов
1
Кубань (ЛФЛ)
2
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 15:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Ростов
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 15:15
Кубань (ЛФЛ)
2
Ростов
0
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 15:15
Ростов
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 15:15
Ростов
3
Кубань (ЛФЛ)
3
11.05.2009 11 мая 2009 пн 18:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Ростов
11.05.2009 11 мая 2009 пн 18:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Ростов
0
28.09.2008 28 сент. 2008 вс 19:00
Ростов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
28.09.2008 28 сент. 2008 вс 19:00
Ростов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
07.06.2008 07 июня 2008 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Ростов
07.06.2008 07 июня 2008 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Ростов
1
12.08.2007 12 авг. 2007 вс 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Ростов
12.08.2007 12 авг. 2007 вс 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Ростов
0
21.04.2007 21 апр. 2007 сб 14:30
Ростов
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.04.2007 21 апр. 2007 сб 14:30
Ростов
0
Кубань (ЛФЛ)
1
11.09.2004 11 сент. 2004 сб 23:00
Ростов
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
11.09.2004 11 сент. 2004 сб 23:00
Ростов
1
Кубань (ЛФЛ)
1
14.05.2004 14 мая 2004 пт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Ростов
14.05.2004 14 мая 2004 пт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Ростов
1
01.07.1992 01 июля 1992 ср 23:00
Ростов
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
01.07.1992 01 июля 1992 ср 23:00
Ростов
1
Кубань (ЛФЛ)
1
08.04.1992 08 апр. 1992 ср 23:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Ростов
08.04.1992 08 апр. 1992 ср 23:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Ростов
2

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