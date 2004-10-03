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РПЛ
Кубань (ЛФЛ) VS ЦСКА
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Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА: 02 октября 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:3
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА: 02 октября 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
2 окт. 2004, 23:00 МСК
2.10.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
19.03.2016
19 марта 2016
сб
19:30
ЦСКА
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
19.03.2016
19 марта 2016
сб
19:30
ЦСКА
2
Кубань (ЛФЛ)
0
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
ЦСКА
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
20:00
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
1
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
ЦСКА
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
19:30
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
0
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
ЦСКА
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
1
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
13:30
ЦСКА
6 : 0
Кубань (ЛФЛ)
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
13:30
ЦСКА
6
Кубань (ЛФЛ)
0
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
17:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 4
ЦСКА
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
17:30
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
4
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
12:30
ЦСКА
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
12:30
ЦСКА
1
Кубань (ЛФЛ)
0
18.05.2013
18 мая 2013
сб
12:30
ЦСКА
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
18.05.2013
18 мая 2013
сб
12:30
ЦСКА
0
Кубань (ЛФЛ)
0
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
ЦСКА
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
3
08.05.2012
08 мая 2012
вт
16:00
ЦСКА
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
08.05.2012
08 мая 2012
вт
16:00
ЦСКА
0
Кубань (ЛФЛ)
0
31.03.2012
31 марта 2012
сб
15:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
ЦСКА
31.03.2012
31 марта 2012
сб
15:15
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
1
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
ЦСКА
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
0
29.05.2011
29 мая 2011
вс
18:00
ЦСКА
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
29.05.2011
29 мая 2011
вс
18:00
ЦСКА
1
Кубань (ЛФЛ)
1
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
15:15
ЦСКА
4 : 0
Кубань (ЛФЛ)
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
15:15
ЦСКА
4
Кубань (ЛФЛ)
0
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
ЦСКА
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
0
03.11.2007
03 нояб. 2007
сб
14:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
ЦСКА
03.11.2007
03 нояб. 2007
сб
14:00
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
1
01.07.2007
01 июля 2007
вс
15:00
ЦСКА
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
01.07.2007
01 июля 2007
вс
15:00
ЦСКА
0
Кубань (ЛФЛ)
0
02.10.2004
02 окт. 2004
сб
23:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
ЦСКА
02.10.2004
02 окт. 2004
сб
23:00
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
3
09.04.2004
09 апр. 2004
пт
23:00
ЦСКА
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
09.04.2004
09 апр. 2004
пт
23:00
ЦСКА
3
Кубань (ЛФЛ)
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Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
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Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
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Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
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12 марта, 18:48
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Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника
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«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1