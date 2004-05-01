Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
2:3
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
30 апр. 2004, 23:00 МСК
30.04.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы