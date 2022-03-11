Крылья Советов - Зенит: 11 марта 2022 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
-:-

Крылья Советов - Зенит: 11 марта 2022 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
11 марта 2022, -:- МСК
11.03.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак

Прошлые матчи

26.06.2020 26 июня 2020 пт 20:30
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
26.06.2020 26 июня 2020 пт 20:30
Зенит
2
Крылья Советов
1
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
0
Зенит
2
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:30
Зенит
4 : 2
Крылья Советов
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:30
Зенит
4
Крылья Советов
2
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 18:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 18:00
Крылья Советов
0
Зенит
1
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:00
Крылья Советов
1 : 3
Зенит
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:00
Крылья Советов
1
Зенит
3
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:30
Зенит
3 : 1
Крылья Советов
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:30
Зенит
3
Крылья Советов
1
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:30
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:30
Крылья Советов
0
Зенит
2
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
Зенит
1 : 3
Крылья Советов
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
Зенит
1
Крылья Советов
3
24.03.2014 24 марта 2014 пн 18:00
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
24.03.2014 24 марта 2014 пн 18:00
Зенит
2
Крылья Советов
1
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 17:15
Крылья Советов
1 : 4
Зенит
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 17:15
Крылья Советов
1
Зенит
4
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 12:30
Зенит
1 : 0
Крылья Советов
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 12:30
Зенит
1
Крылья Советов
0
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 17:00
Крылья Советов
2 : 2
Зенит
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 17:00
Крылья Советов
2
Зенит
2
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:15
Крылья Советов
2 : 5
Зенит
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:15
Крылья Советов
2
Зенит
5
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 15:45
Зенит
3 : 0
Крылья Советов
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 15:45
Зенит
3
Крылья Советов
0
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Зенит
0 : 0
Крылья Советов
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Зенит
0
Крылья Советов
0
13.03.2010 13 марта 2010 сб 13:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
13.03.2010 13 марта 2010 сб 13:00
Крылья Советов
0
Зенит
1
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 17:30
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 17:30
Крылья Советов
0
Зенит
1
10.05.2009 10 мая 2009 вс 15:30
Зенит
2 : 0
Крылья Советов
10.05.2009 10 мая 2009 вс 15:30
Зенит
2
Крылья Советов
0
24.08.2008 24 авг. 2008 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 3
Зенит
24.08.2008 24 авг. 2008 вс 14:00
Крылья Советов
0
Зенит
3
13.04.2008 13 апр. 2008 вс 13:00
Зенит
1 : 1
Крылья Советов
13.04.2008 13 апр. 2008 вс 13:00
Зенит
1
Крылья Советов
1

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