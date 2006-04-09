Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
8 апр. 2006, 23:00 МСК
8.04.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы