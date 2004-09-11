Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
10 сент. 2004, 23:00 МСК
10.09.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы