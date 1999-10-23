Крылья Советов - Зенит: 22 октября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:2

Крылья Советов - Зенит: 22 октября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
22 окт. 1999, 23:00 МСК
22.10.1999, 23:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Крылья Советов
мин
22
Анюков
Александр Анюков
39
Фролов
Евгений Фролов
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
18
Зеффан
Мехди Зеффан
3
Чернов
Никита Чернов
50
Карпов
Максим Карпов
28
Антон
Пол Антон
9
Радонич
Деян Радонич
15
Глушенков
Максим Глушенков
11
Попович
Денис Попович
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
-
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
44
Чичерин
Никита Чичерин
-
90
Бурлак
Тарас Бурлак
-
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
8
Гацкан
Александр Гацкан
-
20
Мияилович
Срджан Мияилович
-
30
Иванов
Сергей Иванов
-
10
Терехов
Антон Терехов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
69
Голенков
Егор Голенков
-
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-

События

Матч окончен 3:2

Прошлые матчи

26.06.2020 26 июня 2020 пт 20:30
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
26.06.2020 26 июня 2020 пт 20:30
Зенит
2
Крылья Советов
1
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
0
Зенит
2
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:30
Зенит
4 : 2
Крылья Советов
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:30
Зенит
4
Крылья Советов
2
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 18:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 18:00
Крылья Советов
0
Зенит
1
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:00
Крылья Советов
1 : 3
Зенит
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:00
Крылья Советов
1
Зенит
3
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:30
Зенит
3 : 1
Крылья Советов
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:30
Зенит
3
Крылья Советов
1
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:30
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:30
Крылья Советов
0
Зенит
2
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
Зенит
1 : 3
Крылья Советов
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
Зенит
1
Крылья Советов
3
24.03.2014 24 марта 2014 пн 18:00
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
24.03.2014 24 марта 2014 пн 18:00
Зенит
2
Крылья Советов
1
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 17:15
Крылья Советов
1 : 4
Зенит
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 17:15
Крылья Советов
1
Зенит
4
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 12:30
Зенит
1 : 0
Крылья Советов
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 12:30
Зенит
1
Крылья Советов
0
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 17:00
Крылья Советов
2 : 2
Зенит
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 17:00
Крылья Советов
2
Зенит
2
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:15
Крылья Советов
2 : 5
Зенит
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:15
Крылья Советов
2
Зенит
5
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 15:45
Зенит
3 : 0
Крылья Советов
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 15:45
Зенит
3
Крылья Советов
0
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Зенит
0 : 0
Крылья Советов
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Зенит
0
Крылья Советов
0
13.03.2010 13 марта 2010 сб 13:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
13.03.2010 13 марта 2010 сб 13:00
Крылья Советов
0
Зенит
1
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 17:30
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 17:30
Крылья Советов
0
Зенит
1
10.05.2009 10 мая 2009 вс 15:30
Зенит
2 : 0
Крылья Советов
10.05.2009 10 мая 2009 вс 15:30
Зенит
2
Крылья Советов
0
24.08.2008 24 авг. 2008 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 3
Зенит
24.08.2008 24 авг. 2008 вс 14:00
Крылья Советов
0
Зенит
3
13.04.2008 13 апр. 2008 вс 13:00
Зенит
1 : 1
Крылья Советов
13.04.2008 13 апр. 2008 вс 13:00
Зенит
1
Крылья Советов
1

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