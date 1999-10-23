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Крылья Советов VS Зенит
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Крылья Советов - Зенит: 22 октября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:2
Крылья Советов - Зенит: 22 октября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
22 окт. 1999, 23:00 МСК
22.10.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Крылья Советов
мин
22
Анюков
Александр Анюков
39
Фролов
Евгений Фролов
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
18
Зеффан
Мехди Зеффан
3
Чернов
Никита Чернов
50
Карпов
Максим Карпов
28
Антон
Пол Антон
9
Радонич
Деян Радонич
15
Глушенков
Максим Глушенков
11
Попович
Денис Попович
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
-
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
44
Чичерин
Никита Чичерин
-
90
Бурлак
Тарас Бурлак
-
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
8
Гацкан
Александр Гацкан
-
20
Мияилович
Срджан Мияилович
-
30
Иванов
Сергей Иванов
-
10
Терехов
Антон Терехов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
69
Голенков
Егор Голенков
-
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
События
Матч окончен 3:2
Прошлые матчи
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
Зенит
2
Крылья Советов
1
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
0
Зенит
2
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
Зенит
4 : 2
Крылья Советов
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
Зенит
4
Крылья Советов
2
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
Крылья Советов
0
Зенит
1
13.05.2017
13 мая 2017
сб
16:00
Крылья Советов
1 : 3
Зенит
13.05.2017
13 мая 2017
сб
16:00
Крылья Советов
1
Зенит
3
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:30
Зенит
3 : 1
Крылья Советов
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:30
Зенит
3
Крылья Советов
1
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:30
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:30
Крылья Советов
0
Зенит
2
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
17:00
Зенит
1 : 3
Крылья Советов
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
17:00
Зенит
1
Крылья Советов
3
24.03.2014
24 марта 2014
пн
18:00
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
24.03.2014
24 марта 2014
пн
18:00
Зенит
2
Крылья Советов
1
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
Крылья Советов
1 : 4
Зенит
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
Крылья Советов
1
Зенит
4
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
12:30
Зенит
1 : 0
Крылья Советов
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
12:30
Зенит
1
Крылья Советов
0
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
Крылья Советов
2 : 2
Зенит
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
Крылья Советов
2
Зенит
2
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:15
Крылья Советов
2 : 5
Зенит
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:15
Крылья Советов
2
Зенит
5
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
15:45
Зенит
3 : 0
Крылья Советов
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
15:45
Зенит
3
Крылья Советов
0
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Зенит
0 : 0
Крылья Советов
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Зенит
0
Крылья Советов
0
13.03.2010
13 марта 2010
сб
13:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
13.03.2010
13 марта 2010
сб
13:00
Крылья Советов
0
Зенит
1
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
17:30
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
17:30
Крылья Советов
0
Зенит
1
10.05.2009
10 мая 2009
вс
15:30
Зенит
2 : 0
Крылья Советов
10.05.2009
10 мая 2009
вс
15:30
Зенит
2
Крылья Советов
0
24.08.2008
24 авг. 2008
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 3
Зенит
24.08.2008
24 авг. 2008
вс
14:00
Крылья Советов
0
Зенит
3
13.04.2008
13 апр. 2008
вс
13:00
Зенит
1 : 1
Крылья Советов
13.04.2008
13 апр. 2008
вс
13:00
Зенит
1
Крылья Советов
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