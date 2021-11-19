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Крылья Советов VS Урал
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Крылья Советов - Урал: 19 ноября 2021 смотреть онлайн
Крылья Советов
Самара
-:-
Крылья Советов - Урал: 19 ноября 2021 смотреть онлайн
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
19 нояб. 2021, -:- МСК
19.11.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Прошлые матчи
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
2
Урал
3
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:00
Урал
1 : 3
Крылья Советов
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:00
Урал
1
Крылья Советов
3
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Урал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
Крылья Советов
0
Урал
1
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1
Крылья Советов
1
08.05.2017
08 мая 2017
пн
14:30
Урал
1 : 3
Крылья Советов
08.05.2017
08 мая 2017
пн
14:30
Урал
1
Крылья Советов
3
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
16:00
Крылья Советов
2 : 2
Урал
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
16:00
Крылья Советов
2
Урал
2
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
14:30
Крылья Советов
1 : 1
Урал
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
14:30
Крылья Советов
1
Урал
1
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
17:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
17:00
Урал
1
Крылья Советов
1
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
18:00
Крылья Советов
3 : 1
Урал
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
18:00
Крылья Советов
3
Урал
1
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
15:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
15:00
Урал
1
Крылья Советов
1
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1 : 1
Урал
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1
Урал
1
13.09.1996
13 сент. 1996
пт
23:00
Крылья Советов
1 : 1
Урал
13.09.1996
13 сент. 1996
пт
23:00
Крылья Советов
1
Урал
1
03.05.1996
03 мая 1996
пт
23:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
03.05.1996
03 мая 1996
пт
23:00
Урал
1
Крылья Советов
1
08.09.1995
08 сент. 1995
пт
23:00
Крылья Советов
3 : 2
Урал
08.09.1995
08 сент. 1995
пт
23:00
Крылья Советов
3
Урал
2
19.05.1995
19 мая 1995
пт
23:00
Урал
0 : 0
Крылья Советов
19.05.1995
19 мая 1995
пт
23:00
Урал
0
Крылья Советов
0
26.07.1994
26 июля 1994
вт
23:00
Крылья Советов
3 : 2
Урал
26.07.1994
26 июля 1994
вт
23:00
Крылья Советов
3
Урал
2
23.04.1994
23 апр. 1994
сб
23:00
Урал
1 : 0
Крылья Советов
23.04.1994
23 апр. 1994
сб
23:00
Урал
1
Крылья Советов
0
10.08.1993
10 авг. 1993
вт
23:00
Урал
3 : 0
Крылья Советов
10.08.1993
10 авг. 1993
вт
23:00
Урал
3
Крылья Советов
0
16.04.1993
16 апр. 1993
пт
23:00
Крылья Советов
0 : 0
Урал
16.04.1993
16 апр. 1993
пт
23:00
Крылья Советов
0
Урал
0
03.10.1992
03 окт. 1992
сб
-:-
Крылья Советов
1 : 1
Урал
03.10.1992
03 окт. 1992
сб
-:-
Крылья Советов
1
Урал
1
Новости
Два гола «Локо» – ошибки трех разных защитников «Крыльев»: отдали ассист сопернику, теряли мяч в штрафной, привезли пенальти
#Крылья Советов
12 мая, 21:33
«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
#Крылья Советов
12 мая, 20:48
Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу
#Крылья Советов
11 мая, 22:11
Лучший русский бомбардир – парень, который никогда не играл в РПЛ
#Иван Сергеев
05 мая, 17:30
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля, 19:55
Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?
#Виталий Гудиев
21 апреля, 19:27
«Крылья» сменили вратаря прямо перед серией пенальти. Он вытащил два удара – и клуб в финале Кубка
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21 апреля, 19:18
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
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01 марта, 18:00
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РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
«Локомотив» с преимуществом в двух игроков победил «Урал»
16 мая, 15:55
«Локомотив» выиграл четыре Кубка России за последние шесть лет, «Крылья» проиграли финал во второй раз
12 мая, 21:56
В матче за Суперкубок России в третий раз подряд сыграют «Зенит» и «Локомотив»
12 мая, 21:56
«Локомотив» в седьмой раз за восемь последних сезонов отобрался в еврокубки
12 мая, 21:56
Пятое место в РПЛ даст право играть в еврокубках после победы «Локомотива» в финале Кубка
12 мая, 21:56
«Локомотив» победил «Крылья Советов» и выиграл Кубок России. Победный гол забил Смолов с пенальти
12 мая, 21:55