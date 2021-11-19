Крылья Советов - Урал: 19 ноября 2021 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
-:-

Крылья Советов - Урал: 19 ноября 2021 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
19 нояб. 2021, -:- МСК
19.11.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев

Прошлые матчи

08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
2
Урал
3
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:00
Урал
1 : 3
Крылья Советов
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:00
Урал
1
Крылья Советов
3
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 18:30
Крылья Советов
0 : 1
Урал
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 18:30
Крылья Советов
0
Урал
1
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 14:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 14:00
Урал
1
Крылья Советов
1
08.05.2017 08 мая 2017 пн 14:30
Урал
1 : 3
Крылья Советов
08.05.2017 08 мая 2017 пн 14:30
Урал
1
Крылья Советов
3
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 16:00
Крылья Советов
2 : 2
Урал
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 16:00
Крылья Советов
2
Урал
2
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 14:30
Крылья Советов
1 : 1
Урал
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 14:30
Крылья Советов
1
Урал
1
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 17:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 17:00
Урал
1
Крылья Советов
1
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
Крылья Советов
3 : 1
Урал
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
Крылья Советов
3
Урал
1
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 15:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 15:00
Урал
1
Крылья Советов
1
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
1 : 1
Урал
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
1
Урал
1
13.09.1996 13 сент. 1996 пт 23:00
Крылья Советов
1 : 1
Урал
13.09.1996 13 сент. 1996 пт 23:00
Крылья Советов
1
Урал
1
03.05.1996 03 мая 1996 пт 23:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
03.05.1996 03 мая 1996 пт 23:00
Урал
1
Крылья Советов
1
08.09.1995 08 сент. 1995 пт 23:00
Крылья Советов
3 : 2
Урал
08.09.1995 08 сент. 1995 пт 23:00
Крылья Советов
3
Урал
2
19.05.1995 19 мая 1995 пт 23:00
Урал
0 : 0
Крылья Советов
19.05.1995 19 мая 1995 пт 23:00
Урал
0
Крылья Советов
0
26.07.1994 26 июля 1994 вт 23:00
Крылья Советов
3 : 2
Урал
26.07.1994 26 июля 1994 вт 23:00
Крылья Советов
3
Урал
2
23.04.1994 23 апр. 1994 сб 23:00
Урал
1 : 0
Крылья Советов
23.04.1994 23 апр. 1994 сб 23:00
Урал
1
Крылья Советов
0
10.08.1993 10 авг. 1993 вт 23:00
Урал
3 : 0
Крылья Советов
10.08.1993 10 авг. 1993 вт 23:00
Урал
3
Крылья Советов
0
16.04.1993 16 апр. 1993 пт 23:00
Крылья Советов
0 : 0
Урал
16.04.1993 16 апр. 1993 пт 23:00
Крылья Советов
0
Урал
0
03.10.1992 03 окт. 1992 сб -:-
Крылья Советов
1 : 1
Урал
03.10.1992 03 окт. 1992 сб -:-
Крылья Советов
1
Урал
1

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