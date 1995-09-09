Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
8 сент. 1995, 23:00 МСК
8.09.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы