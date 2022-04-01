Крылья Советов - Уфа: 01 апреля 2022 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
-:-

Крылья Советов - Уфа: 01 апреля 2022 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
1 апр. 2022, -:- МСК
1.04.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов

Прошлые матчи

30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
0
Уфа
1
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2
Крылья Советов
1
05.05.2019 05 мая 2019 вс 14:00
Крылья Советов
1 : 1
Уфа
05.05.2019 05 мая 2019 вс 14:00
Крылья Советов
1
Уфа
1
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 16:30
Уфа
1 : 2
Крылья Советов
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 16:30
Уфа
1
Крылья Советов
2
11.03.2017 11 марта 2017 сб 11:30
Уфа
1 : 0
Крылья Советов
11.03.2017 11 марта 2017 сб 11:30
Уфа
1
Крылья Советов
0
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 18:30
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 18:30
Крылья Советов
0
Уфа
1
06.05.2016 06 мая 2016 пт 18:00
Крылья Советов
1 : 0
Уфа
06.05.2016 06 мая 2016 пт 18:00
Крылья Советов
1
Уфа
0
23.10.2015 23 окт. 2015 пт 17:00
Уфа
1 : 0
Крылья Советов
23.10.2015 23 окт. 2015 пт 17:00
Уфа
1
Крылья Советов
0

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