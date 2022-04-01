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Крылья Советов VS Уфа
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Крылья Советов - Уфа: 01 апреля 2022 смотреть онлайн
Крылья Советов
Самара
-:-
Крылья Советов - Уфа: 01 апреля 2022 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
1 апр. 2022, -:- МСК
1.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Прошлые матчи
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
0
Уфа
1
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2
Крылья Советов
1
05.05.2019
05 мая 2019
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 1
Уфа
05.05.2019
05 мая 2019
вс
14:00
Крылья Советов
1
Уфа
1
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
16:30
Уфа
1 : 2
Крылья Советов
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
16:30
Уфа
1
Крылья Советов
2
11.03.2017
11 марта 2017
сб
11:30
Уфа
1 : 0
Крылья Советов
11.03.2017
11 марта 2017
сб
11:30
Уфа
1
Крылья Советов
0
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
18:30
Крылья Советов
0
Уфа
1
06.05.2016
06 мая 2016
пт
18:00
Крылья Советов
1 : 0
Уфа
06.05.2016
06 мая 2016
пт
18:00
Крылья Советов
1
Уфа
0
23.10.2015
23 окт. 2015
пт
17:00
Уфа
1 : 0
Крылья Советов
23.10.2015
23 окт. 2015
пт
17:00
Уфа
1
Крылья Советов
0
Новости
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня, 16:55
Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
17 мая, 22:15
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
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16 мая, 17:57
Два гола «Локо» – ошибки трех разных защитников «Крыльев»: отдали ассист сопернику, теряли мяч в штрафной, привезли пенальти
#Крылья Советов
12 мая, 21:33
«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
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12 мая, 20:48
Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу
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Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
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12 мая, 21:56
В матче за Суперкубок России в третий раз подряд сыграют «Зенит» и «Локомотив»
12 мая, 21:56
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12 мая, 21:55
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12 мая, 21:55