Матч завершен
Крылья Советов
Самара
6:3
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
26 мая 1995, 23:00 МСК
26.05.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы