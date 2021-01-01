Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
9 авг. 1994, 23:00 МСК
9.08.1994, 23:00 МСК
вторник
Составы